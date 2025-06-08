Время справедливости: Рунический гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 для всех знаков зодиака

Вы можете чувствовать себя не на своём месте — перевёрнутый Манназ указывает на отстранение от коллектива или одиночество. Это время быть собой, даже если вы немного не вписываетесь. Йера — замечательный знак: вы пожинаете плоды своих усилий, и даже если процесс медленный, результат обязательно придёт. Перевёрнутая Беркана вновь напоминает, что внутренний комфорт важен: больше заботы о себе, меньше требований от других. Советы: если не чувствуете поддержки — будьте ею сами. Заботьтесь о себе так, как бы вы заботились о ребёнке. Идите своим ритмом.