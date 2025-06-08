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Синоптики предупредили жителей нескольких регионов о засухе в июне

Специалисты РГП «Казгидромет» опубликовали уточнения по прогнозу засухи на июнь 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: pixabay

Жителей нескольких районов предупредили об умеренно засушливых условиях:

  • Костанайская область — в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
  • Актюбинская область — в Шалкарском, Иргизском и Уилском районах;
  • Атырауская область — в Курмангазинском и Махамбетском районах, а также в окрестностях Атырау и Кульсары;
  • Карагандинская область — в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
  • область Улытау — в Улытауском и Жанааркинском районах;
  • область Абай — в Аягозском районе;
  • Алматинская область — в Балхашском и Жамбылском районах;
  • область Жетысу — частично в Алакольском районе;
  • Жамбылская область — в Мойынкумском, Кордайском, Т. Рыскуловском, Меркенском, Сарысуском и Таласском районах;
  • Туркестанская область — в Сузакском, Казыгуртском, Отырарском, Толебийском, Шардаринском, Сарыагашском, Жетысайском и Тюлькубасском районах и в Шымкенте;
  • Кызылординская область — в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде, также частично в Аральском районе.

Вместе с тем июньские дожди на фоне накопленных в мае осадков создадут умеренно влажные условия в отдельных регионах севера.

пояснили синоптики

Умеренно влажные условия ожидаются:

  • Северо-Казахстанская область — в Жамбылском, Тимирязевском, Шалакынском, Есильском районах и в районе Г. Мусрепова;
  • Костанайсая область — в Узункольском, Карабалыкском и Мендыгаринском районах;
  • Акмолинская область — в Егиндыкольском районе.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.