Синоптики предупредили жителей нескольких регионов о засухе в июне

Жителей нескольких районов предупредили об умеренно засушливых условиях:
- Костанайская область — в Амангельдинском, Джангельдинском районах;
- Актюбинская область — в Шалкарском, Иргизском и Уилском районах;
- Атырауская область — в Курмангазинском и Махамбетском районах, а также в окрестностях Атырау и Кульсары;
- Карагандинская область — в Актогайском, Каркаралинском и Шетском районах;
- область Улытау — в Улытауском и Жанааркинском районах;
- область Абай — в Аягозском районе;
- Алматинская область — в Балхашском и Жамбылском районах;
- область Жетысу — частично в Алакольском районе;
- Жамбылская область — в Мойынкумском, Кордайском, Т. Рыскуловском, Меркенском, Сарысуском и Таласском районах;
- Туркестанская область — в Сузакском, Казыгуртском, Отырарском, Толебийском, Шардаринском, Сарыагашском, Жетысайском и Тюлькубасском районах и в Шымкенте;
- Кызылординская область — в Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в Кызылорде, также частично в Аральском районе.
Вместе с тем июньские дожди на фоне накопленных в мае осадков создадут умеренно влажные условия в отдельных регионах севера.
Умеренно влажные условия ожидаются:
- Северо-Казахстанская область — в Жамбылском, Тимирязевском, Шалакынском, Есильском районах и в районе Г. Мусрепова;
- Костанайсая область — в Узункольском, Карабалыкском и Мендыгаринском районах;
- Акмолинская область — в Егиндыкольском районе.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.