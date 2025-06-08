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Несколько бульваров временно закрыты для движения транспорта в центре Москвы

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.

Источник: РИА "Новости"

В центре столицы закрыты для проезда несколько бульваров на внутренней стороне Бульварного кольца и ряд улиц. Ограничения связаны с проведением фестиваля ходьбы и бега «10 000 шагов» и спортивного мероприятия «Красочный забег».

8 июня до 13:00 нельзя проехать по Олимпийскому проспекту (от улицы Дурова до Трифоновской улицы), улице Дурова (от Мещанской улицы до Суворовской площади) и Делегатской улице (от улицы Дурова до Самотечной улицы).

До 14:00 для водителей закрыты участки Олимпийского проспекта (от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова) и Цветного бульвара (от Садовой-Самотечной до Трубной площади).

Кроме того, до 05:00 9 июня нельзя проехать по следующим бульварам:

  • Гоголевскому бульвару (от улицы Волхонки до улицы Знаменки);
  • Никитскому бульвару (от дома 12 на Новинском бульваре до Большой Никитской улицы);
  • Тверскому бульвару (от Большой Никитской улицы до Тверской улицы);
  • Страстному бульвару (от Нарышкинского проезда до улицы Петровки);
  • Петровскому бульвару (от Петровки до Крапивенского переулка);
  • Рождественскому бульвару (от улицы Рождественки до улицы Большая Лубянка);
  • Сретенскому бульвару (от улицы Большая Лубянка до Фролова переулка);
  • Чистопрудному бульвару (от Мясницкой улицы до дома 12, корпуса 2 на Чистопрудном бульваре).

Парковка на этих участках запрещена до завершения мероприятия.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.