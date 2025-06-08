Несколько бульваров временно закрыты для движения транспорта в центре Москвы

8 июня до 13:00 нельзя проехать по Олимпийскому проспекту (от улицы Дурова до Трифоновской улицы), улице Дурова (от Мещанской улицы до Суворовской площади) и Делегатской улице (от улицы Дурова до Самотечной улицы).