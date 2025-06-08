Аттестация таксистов: почему она стала необходима и как они ездили раньше

Всех московских таксистов начали проверять на наличие аттестации на знание города. При ее отсутствии водители могут быть оштрафованы на пять тысяч рублей. А как они раньше-то ездили? Выясняла «Вечерняя Москва».
В чем заключается аттестация.
Извозчиков, которые не знают свой город, будут наказывать рублем. Закон о внесении изменений в столичный Кодекс об административных правонарушениях размещен на официальном портале мэра. Теперь таксистам предстоит пройти аттестацию, в рамках которой будут проверяться «знание расположения на территории города Москвы объектов транспортной инфраструктуры, объектов культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, объектов спорта, объектов, занимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации, правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси». Не прошедшим аттестацию грозит штраф в пять тысяч рублей.
Сама аттестация состоит из трехсот вопросов. Они могут выпадать в случайном порядке. Дважды это можно сделать онлайн. Если же водитель не справился с двух попыток, то его пригласят на пересдачу очно.
Без навигатора.
В советские годы у таксистов, как правило, не возникало проблем со знанием города. Ходила такая шутка: в адрес некоего таксопарка пришла благодарность, в которой иногородняя пассажирка попросила поощрить таксиста, который привез ее с Ярославского на Ленинградский вокзал всего за 40 минут, благодаря чему она успела на свой поезд…
Шутки-шутками, но этот водитель действительно продемонстрировал уникальные знания города, чтобы пропетлять по улицам столицы почти час, хотя от одного до другого вокзала можно было дойти пешком за три минуты.
По словам Юрия Дубова, который в 1990-х годах работал таксистом в 20-м таксомоторном парке, водителям уже тогда приходилось сдавать своеобразный тест на знание Москвы.
— Он состоял из теоретической и практической частей, — рассказывает Дубов. — Во время первой надо было проложить маршрут, называя улицы следования от одной заданной точки до другой.
Вторая часть теста была практической.
— За рулем нужно было доехать до любой указанной точки, — говорит он. — Поэтому мы должны были знать адреса музеев, театров, больниц и вокзалов.
Знания проверялись по пятибалльной системе. И надо было ответить не ниже, чем на «двойку». В отличие от школьной оценки, этот результат считался допустимым. Но попадались персонажи, которые не могли сдать даже на «ноль».
«Примерно 80 тысяч»: грозит ли России дефицит таксистов из-за полиса ОСГОП.
Нечто подобное до сих пор существует в Лондоне. Чтобы получить лицензию, водители обязаны сдать специальный экзамен, который включает в себя проверку знаний улиц, маршрутов и основных достопримечательностей английской столицы. Этот тест считается одной из самых сложных и престижных квалификаций в мире.
Но вернемся в Москву: в 16-м таксопарке, где с 1981 по 1986 год отработал водителем Евгений Осинин, практиковался несколько другой подход. По его словам, сначала он окончил водительские курсы.
— Это была обычная автошкола, — говорит Евгений Осинин. — Мы изучали правила дорожного движения, знаки, устройство автомобиля. Потом была практика на площадке и в городе, и стажировка с более опытным водителем.
Осинин говорит, что каких-то специальных тестов на знание города в самой автошколе не проводили.
В таксопарке нас инструктировали так, что если человек «голосует» или подходит ко мне на стоянке такси, то он называет адрес, — продолжает он. — Если я его знаю, то везу. Случалось, что пассажир подсказывал более короткий путь. Но если человек называл адрес, а я его не знал, то говорил: «Я молодой водитель, работаю недавно. Если вы не знаете, как ехать, пожалуйста, пересядьте в другую машину…» Но через два-три месяца работы никакая карта нам была уже не нужна, я мог привезти по любому адресу. Это знание приходило с опытом работы, практикой и давалось очень легко.
Но при этом никаких тестов или экзаменов на знание города у нас не было.
Это не поможет?
Казалось бы, это не обсуждается: таксисты должны хорошо знать город. Но сейчас невозможно представить, куда завезет нас таксист, оказавшийся по какой-то причине без навигатора.
Председатель Московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов считает, что аттестация водителей стала мерой, принятой скорее для «галочки».
— По сути, никакой пользы она не несет, — говорит Кодолов. — Мера сильно запоздавшая. По большому счету все кто хотел пройти аттестацию или сделать это с чьей-то помощью, уже это сделали.
— Аттестация не дает никаких дополнительных знаний, которые могли бы пригодиться в работе, — считает Кодолов. — Поэтому недобросовестных или непрофессиональных таксистов просто так прижать к ногтю и не получается. Чтобы появилась какая-то настоящая мера воздействия — нужно менять подходы к работе. Например, штрафовать агрегаторов за передачу заказов водителям, которые не внесены в реестр как перевозчики и не состоят в штате парка…
КСТАТИ.
В старых кроссвордах часто встречался такой вопрос: Водитель, который работает с огоньком. Для тех, кто родился в 1990-х и позже, надо пояснить: «зеленоглазым» такси называлось из-за зеленого огонька, загоравшегося в правом верхнем углу лобового стекла, когда машина была свободна.
ТОЛЬКО ФАКТЫ.
192 тысячи автомобилей такси, насчитывалось в Москве в 2024 году. Самый низкий спрос на такси (и самые низкие цены) в будни примерно с 6:30 до 7:30, а также с 19:30 до 20:00.В среднем московские такси перевозят более 2 миллионов человек в сутки.
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР.
Стало известно, что на 30 процентов могут подорожать поездки на такси после вступления в силу закона о локализации автомобилей, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя Общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову.
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Участники рынка полагают, что ужесточение требований затормозит обновление автопарков. На какие авто пересядут таксисты и как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «ВМ».