Аттестация таксистов: почему она стала необходима и как они ездили раньше

В таксопарке нас инструктировали так, что если человек «голосует» или подходит ко мне на стоянке такси, то он называет адрес, — продолжает он. — Если я его знаю, то везу. Случалось, что пассажир подсказывал более короткий путь. Но если человек называл адрес, а я его не знал, то говорил: «Я молодой водитель, работаю недавно. Если вы не знаете, как ехать, пожалуйста, пересядьте в другую машину…» Но через два-три месяца работы никакая карта нам была уже не нужна, я мог привезти по любому адресу. Это знание приходило с опытом работы, практикой и давалось очень легко.