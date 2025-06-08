Московский джазовый фестиваль пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня

«На сцене у фонтана “Дружба народов” выступят лучшие отечественные и мировые джазовые оркестры, а также молодежные ансамбли, отобранные по итогам Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. Вход бесплатный», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 17:00 на сцену выйдет один из лауреатов прошлогоднего джазового фестиваля ― квартет Михаила Варенова. Молодой коллектив исполнит современный инструментальный джаз, авторские композиции, а также оригинальные версии популярных стандартов и тем. В 18:00 выступят Юрий Терлецкий и Yur’ski Band. Фронтмен и основатель оркестра ― джазмен с мировым именем, выступающий с зарубежными и отечественными звездами джазового и поп-искусства. Творчество коллектива представляет собой симбиоз джаза и родственных ему стилей, которое понравится всем любителям музыки.
Также в 19:20 запланировано выступление LK Big Band ― коллектива выпускников московской Академии джаза, исполняющего исключительно авторскую музыку, а в 20:20 — квартета Евгения Ранга. В 21:20 гости услышат биг-бенд института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета имени Косыгина. Коллектив возглавляет Михаил Бручеев, легендарный трубач, солист Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
Кроме этого, в 17:00 на сцену выйдет джазовая певица, участница шоу «Голос» Анастасия Капрельян. Вместе со своим коллективом «Капрельян Band» она исполнит популярные англо- и русскоязычные композиции, а также авторские произведения. В 18:10 запланировано выступление трио Михаила Марышева, играющего в стиле contemporary jazz. В 19:00 всех любителей музыки порадует московский бенд «Киты и звезды», в творчестве которого русская мелодика соединена с европейской джазовой эстетикой. В 20:00 можно послушать выступление джаз-оркестра Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки, а в 21:00 свое шоу представит The Betty Boop Lovers — коллектив, известный исполнением золотых хитов в ритмах рокабилли 1950-х годов.
В День России гостей ВДНХ ждет насыщенная музыкальная программа. Выступления на главной сцене начнутся в 15:00, откроет их квартет Даниила Мачнева. В 16:00 выступит молодой коллектив Nova Impulse, а в 17:00 на сцену выйдет специализирующийся на фанк-музыке Funk Power. В 18:00 свое творчество представят музыканты из самарского квартета Jazz Time. В 19:00 музыкальный вечер продолжит квинтет Дарьи Уфимцевой, ему на смену в 20:00 выйдет коллектив Kickin" Jass Orchestra из Екатеринбурга, лауреат множества фестивалей.
Завершит день квартет Олега Бородина, который выступит вместе со специальным гостем фестиваля ― молодой исполнительницей, ведущей вокалисткой Московского джазового оркестра Игоря Бутмана Викторией Кауновой. Начало — в 20:40.
Музыкальный день начнется в 15:00 с выступления московского коллектива Blaze. В 16:00 на сцену выйдут Алиса Диккерт и Dikkert Groove Band, которые исполнят собственные композиции на русском языке и песни зарубежных авторов в жанрах нью-джаз, R&B, хип-хоп и фанк. В 16:20 выступят победители конкурса молодежных джазовых коллективов, а с 17:00 можно будет послушать опытных музыкантов: квартет Марка Сорокина, коллектив «Безнот», оркестры Light House и Telliodora. В 21:00 на сцену выйдет советский и российский рок-коллектив «Квартал», исполняющий музыку в стилях джаз, соул, фанк и этника.
В заключительный день фестиваля свои программы представят коллективы Five-Way Close, Honda Accord, квинтет Вероники Петросян и квартет Вероники Богданович. Начало — в 15:00. В 19:40 выступит квартет Виктора Потемкина и Павла Бабака, который порадует зрителей классическим и одновременно уникальным сочетанием саксофона и пианино. В 21:00 состоится концерт квартета Дмитрия Мосьпана — саксофониста, композитора, аранжировщика, победителя телепроекта «Большой джаз» на телеканале «Культура».
Московский джазовый фестиваль организован Фондом Игоря Бутмана при поддержке Фонда президентских грантов и департамента культуры Москвы. Проведение масштабных культурно-познавательных и развлекательных программ на ВДНХ — важнейшая часть стратегии продвижения индустрии гостеприимства столицы. Организация мероприятий для гостей выставки соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.