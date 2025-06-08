Московский джазовый фестиваль пройдет на ВДНХ с 10 по 14 июня

Кроме этого, в 17:00 на сцену выйдет джазовая певица, участница шоу «Голос» Анастасия Капрельян. Вместе со своим коллективом «Капрельян Band» она исполнит популярные англо- и русскоязычные композиции, а также авторские произведения. В 18:10 запланировано выступление трио Михаила Марышева, играющего в стиле contemporary jazz. В 19:00 всех любителей музыки порадует московский бенд «Киты и звезды», в творчестве которого русская мелодика соединена с европейской джазовой эстетикой. В 20:00 можно послушать выступление джаз-оркестра Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки, а в 21:00 свое шоу представит The Betty Boop Lovers — коллектив, известный исполнением золотых хитов в ритмах рокабилли 1950-х годов.