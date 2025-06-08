Грузовой состав парализовал движение пяти поездов в Волгограде

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, среди задержанных оказались популярные маршруты, такие как № 477 Адлер — Челябинск, № 520 Орск — Анапа, № 364 Челябинск — Имеритинский Курорт, № 578 Челябинск — Имеритинский Курорт, № 492 Казань — Адлер и № 270 Чита — Адлер. Пассажиры, чья поездка затянулась более чем на четыре часа, получили горячее питание на станциях Саратов-1 и Волгоград-1.