Грузовой состав парализовал движение пяти поездов в Волгограде

Пять поездов, следовавших в Краснодарский край, совершили вынужденную остановку в Волгограде. В ночь на 8 июня 2025 года на станции Россоша Саратовского региона Приволжской железной дороги произошла внештатная ситуация — по техническим причинам остановился грузовой поезд, что вызвало задержку нескольких пассажирских составов дальнего следования.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, среди задержанных оказались популярные маршруты, такие как № 477 Адлер — Челябинск, № 520 Орск — Анапа, № 364 Челябинск — Имеритинский Курорт, № 578 Челябинск — Имеритинский Курорт, № 492 Казань — Адлер и № 270 Чита — Адлер. Пассажиры, чья поездка затянулась более чем на четыре часа, получили горячее питание на станциях Саратов-1 и Волгоград-1.
Известно, что задержанные составы уже отправились в путь. Однако пассажирам советуют получать актуальную информацию через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сайт ОАО «РЖД» или круглосуточную горячую линию Центра поддержки клиентов 8−800−775−00−00.