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Схема движения изменена на трассе Р-255 «Сибирь» в Ангарском районе

На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Ангарском районе с 5 июня 2025 года изменилась схема движения на Еловской транспортной развязке из-за ремонта путепровода на 1858+728 километре.

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— Движение закрыто по путепроводу и под путепроводом по направлению из Иркутска в Красноярск. Движение организовано по съездам транспортной развязки с устройством временных разворотов, — рассказывают в УПРДОР «Прибайкалье».

Ремонтные работы включают замену дефектных железобетонных конструкций, укладку нового дорожного покрытия, установку современного дорожного ограждения, в том числе на служебных проходах, а также устройство системы водоотвода.

«Прибайкалье» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать скоростной режим в зонах проведения дорожных работ.