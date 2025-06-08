Схема движения изменена на трассе Р-255 «Сибирь» в Ангарском районе

— Движение закрыто по путепроводу и под путепроводом по направлению из Иркутска в Красноярск. Движение организовано по съездам транспортной развязки с устройством временных разворотов, — рассказывают в УПРДОР «Прибайкалье».
Ремонтные работы включают замену дефектных железобетонных конструкций, укладку нового дорожного покрытия, установку современного дорожного ограждения, в том числе на служебных проходах, а также устройство системы водоотвода.
«Прибайкалье» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать скоростной режим в зонах проведения дорожных работ.