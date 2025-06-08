Россия почти догнала Китай по независимости от экспорта

Самой экспортозависимой страной среди крупных экономик стала Ирландия: объём внешних поставок там почти в полтора раза превышает размер экономики — 147,6% ВВП. Для сравнения, среднее значение по двадцати пяти ведущим экономикам составляет 40,7%.
У России этот показатель заметно ниже — 21,9%, что примерно соответствует уровню Индии (21%) и Китая (21,1%). Схожие значения демонстрируют также Индонезия (22,2%), Австралия (23,7%) и Япония (22,8%).
Минимальная зависимость от экспорта зафиксирована у США — только 10,9% ВВП. Также низкие показатели отмечены в Аргентине (15,3%) и Бразилии (17,9%).
Среди стран с высокой долей экспорта выделяются Германия (41,8%), Южная Корея (44,6%), Польша (52,7%), Швейцария (72,2%) и Нидерланды (84,2%).
Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заверила, что Россия намеревается сохранить за собой лидирующую позицию по показателям экспорта пшеницы в другие страны. По её словам, это будет зависеть от объёмов урожая.