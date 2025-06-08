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Обломки украинского БПЛА повредили три частных дома в Калужской области

В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.

Источник: Аргументы и факты

В Калужской области в результате падения обломков украинских беспилотников повреждения получили три частных дома. Об этом глава региона Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале.

«Обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов», — говорится в публикации.

По словам губернатора, в результате ЧП пострадавших нет. В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.

Ранее сегодня глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после падения украинского дрона в регионе был зафиксирован пожар на предприятии «Азот».