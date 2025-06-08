Обломки украинского БПЛА повредили три частных дома в Калужской области

В Калужской области в результате падения обломков украинских беспилотников повреждения получили три частных дома. Об этом глава региона Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале.
«Обломки одного из уничтоженных БПЛА в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов», — говорится в публикации.
По словам губернатора, в результате ЧП пострадавших нет. В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.
Ранее сегодня глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что после падения украинского дрона в регионе был зафиксирован пожар на предприятии «Азот».