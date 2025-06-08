Лукашенко сказал, какое место в Минске должно утопать в зелени

На торжественной церемонии открытия Национального футбольного стадиона вечером 7 июня президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что предстоит приложить еще много труда, чтобы этот стадион утопал в зелени и цветах, сообщает телеканал «Первый информационный».
«Такая задача поставлена руководству города», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что прилегающий к нового стадиону парк имени 50-летия Великого Октября благоустроен, а инфраструктура стадиона «Трактор» обновлена.
Буквально за последние несколько лет этот зеленый уголок Минска превратился в современный спортивный квартал для любителей активного отдыха.