В Самаре с 8 по 11 июня возможны отключения холодной воды из-за ремонтных работ

10 июня с 9:30 до 12:25 в связи с установкой трубопровода диаметром 150 мм на улице Воронежской также произойдут отключения. Дополнительно в этот же день с 10:00 до 22:00 будет проводиться замена узла диаметром 300 мм на Московском шоссе, что повлечёт приостановку водоснабжения по тем же адресам, что и накануне.