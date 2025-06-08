В Самаре с 8 по 11 июня возможны отключения холодной воды из-за ремонтных работ

Сегодня, 8 июня, в Самаре ведутся плановые работы на сетях холодного водоснабжения. По информации от РКС-Самара, в течение дня возможны отключения воды в ряде домов, а также изменения в списке адресов, где будут вестись работы.
На улице Силаева, 8 проводятся мероприятия, из-за которых возможно временное прекращение подачи воды в дома по улице Силаева с 1 по 11 и с 2 по 20. Также на улице Егорова, 10 предполагаются отключения у потребителей, проживающих по адресам: улица Егорова, 5, 7, 9, 10 и 11. Не исключено, что перебои с водоснабжением затронут и близлежащие дома.
Кроме того, на улице А. Толстого продолжается перекладка канализационной линии.
Также анонсированы отключения холодной воды на следующие даты. Завтра, 9 июня, с 9:00 до 11:55 на улице Ново-Вокзальной будет вестись монтаж временного трубопровода диаметром 100 мм. В это время будет приостановлена подача воды в ряде домов на улицах Ново-Вокзальная, Московское шоссе и Аминева.
10 июня с 9:30 до 12:25 в связи с установкой трубопровода диаметром 150 мм на улице Воронежской также произойдут отключения. Дополнительно в этот же день с 10:00 до 22:00 будет проводиться замена узла диаметром 300 мм на Московском шоссе, что повлечёт приостановку водоснабжения по тем же адресам, что и накануне.
На 11 июня запланированы работы на станции Безымянка. С 10:00 до 17:00 будет заменена задвижка диаметром 300 мм. В это время холодная вода будет отключена в домах по адресам: станция Безымянка, 1, 2, 3, 5, 8 и 9. Там же будет установлен бойлер по адресу: станция Безымянка, 1.
РКС-Самара уточняет, что все указанные сроки и адреса могут корректироваться в течение недели в зависимости от хода ремонтных работ.
Жители города могут сообщать о выявленных утечках воды, а также об открытых колодцах, в диспетчерскую службу СКС. Заявки принимаются круглосуточно по телефону 334−75−12 и 207−87−87, а также через телеграм по номеру 8 (917) 013−70−07.
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