В Самаре решили многолетнюю проблему с разливом стоков на Безымянском коллекторе

В минувшую субботу мэр Самары Иван Носков вместе с представителями власти проинспектировал ход работ на Безымянском коллекторе. Как заявил глава города, многолетняя проблема с разливом сточных вод на территории СНТ «Ракитовка 2» и соседних садовых товариществ полностью решена.
— СКС капитально отремонтировали более километра трубы, построили 14 новых камер. Дополнительно прочистили часть коллектора около СНТ «Дачница», построили там 5 новых камер, — сообщил мэр.
Сейчас работы на Безымянском коллекторе продолжаются. Однако у местных жителей уже возникают вопросы о дальнейшем благоустройстве территории. Вместе с министром транспорта и автомобильных дорог Сергеем Карповым местные жители обсудили варианты. Разговор касался не только благоустройства территории, где шли работы, но и рекультивации подтапливаемых местной речкой земель, очистки реки и организации заезда с магистрали «Центральная» в СНТ.