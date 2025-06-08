В Самаре решили многолетнюю проблему с разливом стоков на Безымянском коллекторе

Сейчас работы на Безымянском коллекторе продолжаются. Однако у местных жителей уже возникают вопросы о дальнейшем благоустройстве территории. Вместе с министром транспорта и автомобильных дорог Сергеем Карповым местные жители обсудили варианты. Разговор касался не только благоустройства территории, где шли работы, но и рекультивации подтапливаемых местной речкой земель, очистки реки и организации заезда с магистрали «Центральная» в СНТ.