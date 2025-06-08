Надо что-то делать: назван первый в мире рискующий остаться без воды современный город

«У нас нет времени сидеть сложа руки в ожидании бюджета. Мы попали в шторм, из которого не будет выхода, если мы не примем незамедлительные меры», — сказал доктор Наджибулла Садид, старший научный сотрудник по управлению водными ресурсами и член Афганской сети специалистов по водным ресурсам и окружающей среде. Жители Кабула оказались в ситуации, когда им приходится выбирать между едой и водой. И все же местные жители, с которыми мы беседовали, по-прежнему готовы вкладывать то немногое, что у них есть, в устойчивое решение проблемы. Приоритетным является тот проект, который принесет наибольший непосредственный эффект. Нам просто нужно с чего-то начать".