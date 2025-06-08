Пловчиха Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м кролем

На соревнованиях в Канаде она показала результат 3 минуты 54,18 секунды, превзойдя предыдущий рекорд австралийки Ариарне Титмус, установленный на чемпионате мира 2023 года в Фукуоке. Тогда Титмус показала результат 3 минуты 55,38 секунды.