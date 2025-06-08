МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником и отметил, что благородные традиции милосердия и попечительства всегда были в характере русского народа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём социального работника. Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе. Особой вехой в истории стал Указ Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты», — говорится в поздравлении.
Президенту отрадно, что вдохновляющие идеалы честного, беззаветного служения избранному делу достойно продолжает нынешнее поколение социальных работников. Они трудятся в домах ветеранов и интернатах, в центрах помощи семье и детям, в других организациях социальной сферы. Всех их объединяет не только преданность профессии, но и особые личные, человеческие качества — неравнодушие и отзывчивость, глубокое понимание важности своей миссии, отмечается в телеграмме.
«Ведь во многом от вас, вашей самоотдачи зависит жизнь миллионов людей, решение повседневных, порой очень сложных проблем. Поэтому важно постоянно повышать качество, оперативность и доступность социальных услуг, активнее использовать передовой российский и зарубежный опыт, консолидировать на этом направлении усилия государства, институтов развития, НКО, бизнеса, волонтёрских организаций», — подчеркнул глава государства.
В завершение поздравления Путин пожелал социальным работникам успехов и искренне поблагодарил их за подвижнический труд.