Путин поздравил российских соцработников с профессиональным праздником

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём социального работника. Благородные традиции милосердия и попечительства, помощь тем, кто нуждается в заботе и сострадании, всегда были в характере нашего народа, находили живой отклик в сердцах людей и поддержку в обществе. Особой вехой в истории стал Указ Петра I от 8 июня 1701 года об открытии учреждений для ухода за больными и престарелыми неимущими людьми, который положил начало созданию в России государственной системы социальной защиты», — говорится в поздравлении.