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Суд обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей.

Источник: Аргументы и факты

Мировой суд Москвы постановил взыскать с актёра Константина Хабенского задолженности по оплате коммунальных услуг. Иск был подан фондом капитального ремонта.

Уточняется, что было вынесено судебное решение о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая отопление и электроэнергию. Взыскателем является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, а должником — Хабенский Константин Юрьевич.

Сумма задолженности и период неуплаты не разглашаются. Решение суда вступило в законную силу, что подтверждается данными картотеки.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит иск о взыскании с рэпера Тимати долга по ЖКХ.