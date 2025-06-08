Суд обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Мировой суд Москвы постановил взыскать с актёра Константина Хабенского задолженности по оплате коммунальных услуг. Иск был подан фондом капитального ремонта.
Уточняется, что было вынесено судебное решение о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая отопление и электроэнергию. Взыскателем является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, а должником — Хабенский Константин Юрьевич.
Сумма задолженности и период неуплаты не разглашаются. Решение суда вступило в законную силу, что подтверждается данными картотеки.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит иск о взыскании с рэпера Тимати долга по ЖКХ.