Инсталляция «Маяковский. Душа Москвы» появилась на Триумфальной площади

Между тем в Музее гаража особого назначения в павильоне № 53 на ВДНХ откроется выставка «Время не ждет! Часы и часовые механизмы из ведущих музеев Москвы». Экспозиция будет доступна для посещения с 12 июня по 16 ноября. Гости смогут на ней увидеть часовые коллекции из Политехнического музея, ГИМ, Музея современной истории России и других учреждений.