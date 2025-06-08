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В Перми новые автобусы «ЛиАЗ» оказались технически неисправны

В автобусах выключаются кондиционеры и медленно открываются двери.

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Источник: Аргументы и факты

Автобусы компании «ЛиАЗ», недавно вышедшие на маршруты в Перми, оказались неисправными, сообщает 59.RU.

По данным портала, неисправный транспорт начал курсировать по Перми 1 июня, и сразу с ним возникли проблемы. В автобусах не работали кондиционеры, а двери открывались и закрывались очень медленно.

На заводе-изготовителе объяснили, что проблемы связаны не только с технической частью, но и с недостаточным обучением водителей. Специалисты «ЛиАЗ» приедут в Пермь для гарантийного ремонта автобусов, а также дополнительного инструктажа сотрудников.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что с проблемой столкнулись и пассажиры маршрута № 14. Из-за задержки поставщика вместо транспорта большого класса на линии вышли обычные автобусы, а интервалы движения увеличились.