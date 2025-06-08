В Перми новые автобусы «ЛиАЗ» оказались технически неисправны

На заводе-изготовителе объяснили, что проблемы связаны не только с технической частью, но и с недостаточным обучением водителей. Специалисты «ЛиАЗ» приедут в Пермь для гарантийного ремонта автобусов, а также дополнительного инструктажа сотрудников.