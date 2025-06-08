Жительница Минусинска избавилась от опасного наследства и сдала патроны

В полиции напомнили, что по закону человек, добровольно сдавший оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности, если не совершил никаких других преступлений. Таким образом, жительница Минусинска не только избавилась от опасного «наследства», но и поступила в соответствии с законом.