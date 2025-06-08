Жительница Минусинска избавилась от опасного наследства и сдала патроны

В Минусинске 37-летняя женщина добровольно обратилась в полицию, чтобы сдать боеприпасы, которые ранее принадлежали её отцу. Она принесла в дежурную часть более 100 патронов разного калибра, 298 строительных патронов и три банки пороха.
Полицейские приняли боеприпасы и направили их на экспертизу. Сейчас решается вопрос о выплате женщине денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия.
В полиции напомнили, что по закону человек, добровольно сдавший оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности, если не совершил никаких других преступлений. Таким образом, жительница Минусинска не только избавилась от опасного «наследства», но и поступила в соответствии с законом.
Как ранее писал МК в Красноярске", в Красноярске пассажир пытался провезти в самолете боевые патроны. В ходе расследования выяснилось, что 57-летний пассажир, направлявшийся в Благовещенск, подобрал боеприпасы в лесу.