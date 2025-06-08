Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Минусинска избавилась от опасного наследства и сдала патроны

В Минусинске 37-летняя женщина добровольно обратилась в полицию, чтобы сдать боеприпасы, которые ранее принадлежали её отцу.

Качество жизни в вашем регионе

В Минусинске 37-летняя женщина добровольно обратилась в полицию, чтобы сдать боеприпасы, которые ранее принадлежали её отцу. Она принесла в дежурную часть более 100 патронов разного калибра, 298 строительных патронов и три банки пороха.

Полицейские приняли боеприпасы и направили их на экспертизу. Сейчас решается вопрос о выплате женщине денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия.

В полиции напомнили, что по закону человек, добровольно сдавший оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности, если не совершил никаких других преступлений. Таким образом, жительница Минусинска не только избавилась от опасного «наследства», но и поступила в соответствии с законом.

Как ранее писал МК в Красноярске", в Красноярске пассажир пытался провезти в самолете боевые патроны. В ходе расследования выяснилось, что 57-летний пассажир, направлявшийся в Благовещенск, подобрал боеприпасы в лесу.