Филолог Каленчук: Совсем скоро ударение в слове свёкла может измениться

По мнению доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Марии Каленчук, совсем скоро ударение в слове «свЁкла» может измениться. Она отметила, что правильное произношение может вытеснить разговорное слово «свеклА».
«СвеклА — это более разговорное произношение, скорее всего, в перспективе оно вытеснит или, по крайней мере, будет наравне с вариантом свЁкла», — заявила спикер в разговоре с РИА Новостями.
Только вот, уверяет Каленчук, в настоящее время в словарях зафиксировано ударение только на первые слог. Исходя из этого, говорить «свеклА» не рекомендуется.
«Пока все-таки нормативным мы считаем свЁкла», — подчеркнула специалист.
Как KP.RU писал ранее, в ближайшем будущем ударение в слове «звонит» изменится и будет падать на первый слог. По словам Марии Каленчук, плавные движения в сторону этого произношения уже начались и они вовсе не случайны.