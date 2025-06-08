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На Волгоградскую область идет изнуряющая жара

О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.

Качество жизни в вашем регионе
Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +21°
Источник: ИД «Волгоградская правда»

8 июня днем осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада, 6−11 м/с. Температура воздуха днем составит +29…+34 градуса.

9 июня в регионе также не прогнозируют значительных осадков. Ветер сменится на северо-восточный до 6−11 м/с. Ночью температура составит +17…+22 градуса, при прояснениях — до +14, а днем воздух прогреется до +30…+35 градусов.

10 июня погода без осадков. Ветер будет северо-западным: ночью 2−7 м/с, а днем 6−11 м/с. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса, при прояснениях — до +14, а днем ожидается +30…+35 градусов.