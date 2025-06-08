Из-за июньских праздников изменится расписание воронежских электричек

Напомним, что праздники в честь Дня России в этом году продлятся четыре дня, с 12 по 15 июня. В связи с этим изменится расписание четырех электричек, курсирующих по маршруту «Воронеж — Кастрорная — Курская». Железнодорожники представили следующие корректировки:
№ 7107 Воронеж-1 Касторная Курская — назначается
№ 7108 Касторная Курская Воронеж-1 — назначается,
№ 7121 Воронеж-1 Касторная Курская- сохраняется в обращении
№ 7122 Касторная Курская Воронеж-1 назначается
Кроме того, на следующей неделе по техническим причинам изменится расписание междугородного поезда № 7201/7203 «Воронеж-1 — Старый Оскол — Белгород». Его дополнительно назначат 11 июня, а отменят 13 числа. Также изменения коснутся поезда № 7202/7204 «Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1». Он не будет курсировать 13 и 14 июня, а вот 11 и 12 числа его назначат дополнительно. Не пропустить важное в ДЗЕН 36ON.