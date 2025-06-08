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Из-за июньских праздников изменится расписание воронежских электричек

О корректировках в графике сообщила пригородная пассажирская компания «Черноземье».

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Напомним, что праздники в честь Дня России в этом году продлятся четыре дня, с 12 по 15 июня. В связи с этим изменится расписание четырех электричек, курсирующих по маршруту «Воронеж — Кастрорная — Курская». Железнодорожники представили следующие корректировки:

№ 7107 Воронеж-1 Касторная Курская — назначается 12.06.2025 г., отменяется 14.06.2025 г.;

№ 7108 Касторная Курская Воронеж-1 — назначается, 11.06.2025 г., отменяется 13.06.2025 г.;

№ 7121 Воронеж-1 Касторная Курская- сохраняется в обращении 15.06.2025 г.;

№ 7122 Касторная Курская Воронеж-1 назначается 12.06.2025 г., отменяется 14.06.2025 г., сохраняется в обращении 15.06.2025 г.

Кроме того, на следующей неделе по техническим причинам изменится расписание междугородного поезда № 7201/7203 «Воронеж-1 — Старый Оскол — Белгород». Его дополнительно назначат 11 июня, а отменят 13 числа. Также изменения коснутся поезда № 7202/7204 «Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1». Он не будет курсировать 13 и 14 июня, а вот 11 и 12 числа его назначат дополнительно. Не пропустить важное в ДЗЕН 36ON.