Из-за июньских праздников изменится расписание воронежских электричек

Кроме того, на следующей неделе по техническим причинам изменится расписание междугородного поезда № 7201/7203 «Воронеж-1 — Старый Оскол — Белгород». Его дополнительно назначат 11 июня, а отменят 13 числа. Также изменения коснутся поезда № 7202/7204 «Белгород — Старый Оскол — Воронеж-1». Он не будет курсировать 13 и 14 июня, а вот 11 и 12 числа его назначат дополнительно. Не пропустить важное в ДЗЕН 36ON.