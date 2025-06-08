Мишустин поздравил россиян с Днем социального работника

«Уважаемые друзья! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. День социального работника — еще один повод выразить признательность и глубокую благодарность тем, кто оказывает помощь оказавшимся в сложной жизненной ситуации, пенсионерам, людям с ограничениями по здоровью, семьям с детьми и всем нуждающимся в защите, особом внимании и заботе», — говорится в телеграмме.