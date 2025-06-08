Отдых российского хоккеиста в 5-звёздочном отеле в Турции закончился отравлением и скандалом

На пятый день отдыха Максим почувствовал сильное отравление после ужина с морепродуктами. Даша утверждает, что отель запрашивал 100 евро за доставку лекарств, но они не помогали. В итоге хоккеиста госпитализировали, где ему диагностировали гастроэнтерит. Девушка находилась рядом со спортсменом все время лечения. После выздоровления они вернулись в ETHNO Belek.