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Красноярец решил «проучить» ремонтников и украл у них инструменты

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже электроинструментов.

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В Красноярске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже электроинструментов.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи, произошедшей в доме на улице Партизана Железняка.

В апреле в полицию поступило сообщение о семейном скандале в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники встретили строителей, работавших в соседней квартире, которые заявили о пропаже двух шлифовальных машинок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен участник скандала, мужчина 1964 года рождения. При обыске в его квартире инструменты были обнаружены и возвращены владельцам.

Как выяснилось, несколькими днями ранее строители помогли злоумышленнику починить розетку. Однако в дальнейшем ремонтные работы мешали мужчине, и он решил «проучить» рабочих, украв инструменты и спрятав их на своем балконе.

Расследование завершено. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярский край занял третье место в стране по количеству капремонтов жилых домов.