Красноярец решил «проучить» ремонтников и украл у них инструменты

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже электроинструментов.
Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи, произошедшей в доме на улице Партизана Железняка.
В апреле в полицию поступило сообщение о семейном скандале в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники встретили строителей, работавших в соседней квартире, которые заявили о пропаже двух шлифовальных машинок.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен участник скандала, мужчина 1964 года рождения. При обыске в его квартире инструменты были обнаружены и возвращены владельцам.
Как выяснилось, несколькими днями ранее строители помогли злоумышленнику починить розетку. Однако в дальнейшем ремонтные работы мешали мужчине, и он решил «проучить» рабочих, украв инструменты и спрятав их на своем балконе.
Расследование завершено. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярский край занял третье место в стране по количеству капремонтов жилых домов.