В Москве в воскресенье ожидаются грозы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Грозы прогремят в Москве в воскресенье, местами они будут сопровождаться градом и шквалистыми усилениями ветра, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать теплый сектор североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами грозы будут сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра. Сегодня самый теплый день уходящей недели — в Москве плюс 28 — плюс 30, в Подмосковье плюс 25 — плюс 30 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.