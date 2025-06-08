В Москве в воскресенье ожидаются грозы

«Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать теплый сектор североатлантического циклона. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Местами грозы будут сопровождаться выпадением града и шквалистыми усилениями ветра. Сегодня самый теплый день уходящей недели — в Москве плюс 28 — плюс 30, в Подмосковье плюс 25 — плюс 30 градусов», — рассказал Леус.