Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Также сообщалось, что, по данным Министерства обороны России, в ночь с 7 на 8 июня над российскими регионами был сбит 61 БПЛА. Их нейтрализовали в небе над Московским регионом, Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями.