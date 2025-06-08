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Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Мэр российской столицы ранее написал о девяти уничтоженных вражеских беспилотниках.

Источник: Аргументы и факты

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожила ещё один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который двигался в сторону Москвы, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков (сбитых дронов — прим. ред.) работают специалисты экстренных служб», — уточнил он в своём Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы написал о девяти вражеских беспилотниках, обезвреженных средствами ПВО ночью и утром 8 июня.

Также сообщалось, что, по данным Министерства обороны России, в ночь с 7 на 8 июня над российскими регионами был сбит 61 БПЛА. Их нейтрализовали в небе над Московским регионом, Крымом, Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями.