Святую Троицу отмечают православные верующие в воскресенье

Праздник Троицы посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христовых — апостолов. Это библейское событие произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова.
На Троицу в храмах возобновляются коленопреклоненные молитвы, которых не было с Пасхи. В этот день не следует ругаться и огорчать других. Троица — это день особой благодарности Богу, радости, которую нужно нести людям.
Как сообщили в пресс-службе БПЦ, в канун праздника Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.
Собор был украшен зеленью (березовыми ветками), а священники и митрополит облачились в зеленые одежды. Этот цвет означает животворение и вечную жизнь.
В зеленый священники облачаются еще в праздники и дни памяти преподобных, подвижников, юродивых, на вход Господень в Иерусалим.