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Святую Троицу отмечают православные верующие в воскресенье

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Православный мир в воскресенье, 8 июня, отмечает один из самых крупных православных праздников — Святую Троицу, или Пятидесятницу.

Источник: Sputnik.by

Праздник Троицы посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христовых — апостолов. Это библейское событие произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова.

На Троицу в храмах возобновляются коленопреклоненные молитвы, которых не было с Пасхи. В этот день не следует ругаться и огорчать других. Троица — это день особой благодарности Богу, радости, которую нужно нести людям.

Как сообщили в пресс-службе БПЦ, в канун праздника Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.

Собор был украшен зеленью (березовыми ветками), а священники и митрополит облачились в зеленые одежды. Этот цвет означает животворение и вечную жизнь.

В зеленый священники облачаются еще в праздники и дни памяти преподобных, подвижников, юродивых, на вход Господень в Иерусалим.