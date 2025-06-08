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В Приморском крае возбудили дело после ДТП, где погибли 2 человека

Прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 2 человека, в том числе 12-летний ребёнок. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ранее полиция Приморского края сообщила, что в ночь на субботу 12-летний ребёнок на мотоцикле Suzuki RMX250 наехал на пешеходов, которые передвигались по дороге в селе Новодевица. Несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте происшествия, ещё 2 человека, в том числе 15-летняя девочка-пассажир, попали в больницу.

Установлено, что на мотоцикле ехали брат и сестра.

«Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказано в сообщении.

Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что несовершеннолетние взяли мотоцикл без разрешения.