В Приморском крае возбудили дело после ДТП, где погибли 2 человека

Ранее полиция Приморского края сообщила, что в ночь на субботу 12-летний ребёнок на мотоцикле Suzuki RMX250 наехал на пешеходов, которые передвигались по дороге в селе Новодевица. Несовершеннолетний водитель и мужчина погибли на месте происшествия, ещё 2 человека, в том числе 15-летняя девочка-пассажир, попали в больницу.