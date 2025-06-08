Грозовой фронт ночью 8 июня обесточил 112 населенных пунктов Минской области

Минская область, которая очень сильно пострадала от шквалистых ливней и ветра 5 июня (подробнее об этом здесь), в ночь с 7 на 8 июня вновь ощутила на себе удар мощного грозового фронта.
По сообщению «Минскэнерго», с полуночи были зафиксированы нарушения электроснабжения в 112 населенных пунктах (для сравнения — 5 июня в Минской области были отключения в 223 населенных пунктах).
По данным на 9 утра 8 июня, без электричества все еще остаются 48 населенных пунктов. Там работают энергетики.
Среди наиболее пострадавших районов называют Пуховичский, Слуцкий, Молодечненский и Мядельский районы. При чем Пуховичский и Молодечненский районы, а так у минчан много дач, были наиболее пострадавшими и после ливней 5 июня.
Основная причина отключений — падение веток и деревьев на линии электропередачи.
«Для восстановления электроснабжения задействовано 36 аварийных бригад и 42 единицы специализированной техники, а также используются 4 передвижных дизельных электростанции», — сообщили в «Минскэнерго».