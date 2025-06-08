Минимальные цены на сигареты вновь хотят поднять в Казахстане

Реализация предлагаемых поправок обеспечит достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в РК", — сказано в сообщении.для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий.