Минимальные цены на сигареты вновь хотят поднять в Казахстане

Министерство финансов Казахстана опубликовало на портале «Открытые НПА» проект приказа, в котором речь идет о повышении минимальной цены на сигареты.
"Целью проекта является увеличение минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком. Предлагаемое изменение направлено.
Реализация предлагаемых поправок обеспечит достижение целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения на постоянной основе в РК", — сказано в сообщении.для осуществления взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий.
Обсуждение документа будет доступно до 19 июня.