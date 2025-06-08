Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области проверили уровень радиации в начале лета

Радиация в норме: ЮФО под контролем специалистов.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Южный федеральный округ дышит спокойно — радиационный фон на всей территории остается в пределах нормы. Такие данные 7 июня представило Северо-Кавказское УГМС.

По данным специалистов, мощность дозы гамма-излучения составляет 0,10−0,16 мкЗв/ч. В районе Ростовской АЭС эксперты зафиксировали аналогичные значения.

Все показатели соответствуют естественному фону. На текущий момент техногенных происшествий не зафиксировано. Мониторинг ведется круглосуточно на всех потенциально опасных объектах.

Подпишись на нас в Telegram.