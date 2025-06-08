В Ростовской области проверили уровень радиации в начале лета

Южный федеральный округ дышит спокойно — радиационный фон на всей территории остается в пределах нормы. Такие данные 7 июня представило Северо-Кавказское УГМС.
По данным специалистов, мощность дозы гамма-излучения составляет 0,10−0,16 мкЗв/ч. В районе Ростовской АЭС эксперты зафиксировали аналогичные значения.
Все показатели соответствуют естественному фону. На текущий момент техногенных происшествий не зафиксировано. Мониторинг ведется круглосуточно на всех потенциально опасных объектах.
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