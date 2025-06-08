Более 500 семей поселили в новых жилых комплексах в московском Измайлово

«Переселение участников программы реновации в районе Северное Измайлово началось в 2018 году. Тогда под заселение москвичам передали новостройку на 5-й Парковой улице. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло 11. С начала года в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 500 семей», — приводятся слова Овчинского на сайте мэра и правительства Москвы.