Более 500 семей поселили в новых жилых комплексах в московском Измайлово

«Переселение участников программы реновации в районе Северное Измайлово началось в 2018 году. Тогда под заселение москвичам передали новостройку на 5-й Парковой улице. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло 11. С начала года в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 500 семей», — приводятся слова Овчинского на сайте мэра и правительства Москвы.
Всего в районе планируется переселить около 36 тыс. человек из 179 домов.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. За 2024 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.