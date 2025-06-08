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Более 500 семей поселили в новых жилых комплексах в московском Измайлово

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 500 семей в Северном Измайлово переехали в квартиры по программе реновации с начала 2025 года. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Источник: РИА "Новости"

«Переселение участников программы реновации в районе Северное Измайлово началось в 2018 году. Тогда под заселение москвичам передали новостройку на 5-й Парковой улице. Сегодня количество таких жилых комплексов достигло 11. С начала года в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 500 семей», — приводятся слова Овчинского на сайте мэра и правительства Москвы.

Всего в районе планируется переселить около 36 тыс. человек из 179 домов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего в столичную программу включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. За 2024 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек.