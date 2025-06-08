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Губернатор Самарской области поздравил соцработников с профессиональным праздником

8 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов социальной сферы с Днем социального работника.

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8 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов социальной сферы с Днем социального работника.

Он подчеркнул, что работа в этой сфере — это служение людям, требующее терпения, сострадания и высокой профессиональной подготовки.

По словам главы региона, сегодня мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель области — более миллиона человек.

«От вашего доброго участия и заботы, искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося зависит социальное самочувствие наших граждан, их вера в добро и справедливость», — отметил губернатор.

Федорищев поблагодарил соцработников за их преданность делу и пообещал, что региональное правительство продолжит оказывать всю необходимую поддержку системе социальной защиты.

Ранее Вячеслав Федорищев принял участие в форуме работников социальной службы «Семья. Забота. Долголетие» и вручил награды отличившимся сотрудникам учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения.

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