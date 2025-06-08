Губернатор Самарской области поздравил соцработников с профессиональным праздником

8 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов социальной сферы с Днем социального работника.
Он подчеркнул, что работа в этой сфере — это служение людям, требующее терпения, сострадания и высокой профессиональной подготовки.
По словам главы региона, сегодня мерами социальной поддержки охвачен каждый третий житель области — более миллиона человек.
«От вашего доброго участия и заботы, искреннего стремления поддержать каждого нуждающегося зависит социальное самочувствие наших граждан, их вера в добро и справедливость», — отметил губернатор.
Федорищев поблагодарил соцработников за их преданность делу и пообещал, что региональное правительство продолжит оказывать всю необходимую поддержку системе социальной защиты.
Ранее Вячеслав Федорищев принял участие в форуме работников социальной службы «Семья. Забота. Долголетие» и вручил награды отличившимся сотрудникам учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения.
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