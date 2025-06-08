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Одну ветку московского метро продлят на две станции

Сокольническую линию московского метро продлят на две станции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: Агентство «Москва»

Отмечается, что красную ветку продлят в северо-восточном направлении — в Ярославский район Северо-Восточного административного округа. Сейчас ближайшей станцией метрополитена в районе является «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. По данным Ефимова, с открытием новых станций время пути до метро в часы пик будет составлять 5−10 минут вместо нынешних 30.

Длина нового участка, на котором будут располагаться станции «МГСУ» и «Ярославская», составит 8,5 километра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки открытия новой линии московского метро. Речь идет о первом участке Рублево-Архангельской ветки, который запустят в конце 2026 года.