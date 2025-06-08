Одну ветку московского метро продлят на две станции

Отмечается, что красную ветку продлят в северо-восточном направлении — в Ярославский район Северо-Восточного административного округа. Сейчас ближайшей станцией метрополитена в районе является «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. По данным Ефимова, с открытием новых станций время пути до метро в часы пик будет составлять 5−10 минут вместо нынешних 30.