«Расстояние между яблонями 80 сантиметров, плодоносят в год посадки». Под Минском высадили интенсивный яблоневый сад

История его появления необычна. Осень 2023 года об этом проекте договорились губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и президент Беларуси Александр Лукашенко. В декабре 2024 года белорусские специалисты съездили на Ставрополье, где перенимали опыт интенсивного сада. В июне 2025 предварительно увлажненные саженцы ехали из России в Беларусь четыре дня в камере-холодильнике. Саженцы типа книп-баум (сорта десертных сахаристых яблок с небольшой кислинкой «Айдаред» и «Ред Джонапринц») — двухлетний штамб с однолетней кроной. Такие деревья дают урожай уже в год посадки, а крона минимально нуждается в формировании. В промышленных масштабах яблоки можно собирать уже на следующий год, тогда как обычно яблони начинают плодоносить минимум через четыре года.