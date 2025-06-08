«Расстояние между яблонями 80 сантиметров, плодоносят в год посадки». Под Минском высадили интенсивный яблоневый сад

Интенсивный яблоневый сад высадили в Минском районе на площадях госпредприятия «Восход» в Самохваловичах, сообщает БелТА.
История его появления необычна. Осень 2023 года об этом проекте договорились губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и президент Беларуси Александр Лукашенко. В декабре 2024 года белорусские специалисты съездили на Ставрополье, где перенимали опыт интенсивного сада. В июне 2025 предварительно увлажненные саженцы ехали из России в Беларусь четыре дня в камере-холодильнике. Саженцы типа книп-баум (сорта десертных сахаристых яблок с небольшой кислинкой «Айдаред» и «Ред Джонапринц») — двухлетний штамб с однолетней кроной. Такие деревья дают урожай уже в год посадки, а крона минимально нуждается в формировании. В промышленных масштабах яблоки можно собирать уже на следующий год, тогда как обычно яблони начинают плодоносить минимум через четыре года.
Суперинтенсивный сад — это сад с высокой плотностью посадок: расстояние между саженцами 80 см, между рядами — более 3 м. Есть шпалерная система, при помощи которой подведен капельный полив. В воду добавляют макро- и микроэлементы. Антиградовую сетку над этим садом установят в 2026 году.
Цель интенсивного сада — получение качественных урожайных яблок, которые будут продаваться как в Беларуси, так и в России.
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