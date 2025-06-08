Работа общественного транспорта изменится в Минске в воскресенье

Что касается автобусов, которые ездят по шестому маршруту, то они будут двигаться со стороны конечного пункта «Брилевичи» по улице Наполеона Орды, проспекту Дзержинского, улице Чюрлениса, Каролинской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочный пункт «станция метро Малиновка» по проспекту Дзержинского.