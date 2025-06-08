Работа общественного транспорта изменится в Минске в воскресенье

Согласно информации «Минсктранса», изменения коснутся в основном автобусов.
Так, движение автобуса № 28 будет организовано со стороны «ДС Серова» по Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), проспекту Дзержинского и далее по маршруту. В обратном направлении изменений нет.
Автобус № 96 отправится со стороны конечного пункта «Филиал БГУ» по улице Курчатова, МКАД, проспекту Дзержинского, улице Есенина и далее по маршруту.
Движение автобусов маршрутов № 147, № 150 организуется со стороны конечного пункта Брилевичи по ул. Наполеона Орды, МКАД, просп. Дзержинского, ул. Есенина и далее по маршруту; в обратном направлении — без изменений.
Что касается автобусов, которые ездят по шестому маршруту, то они будут двигаться со стороны конечного пункта «Брилевичи» по улице Наполеона Орды, проспекту Дзержинского, улице Чюрлениса, Каролинской и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановочный пункт «станция метро Малиновка» по проспекту Дзержинского.
Также на этом маршруте есть изменения в обратном направлении. Он будет организован по улицам Каролинской, Чюрлениса, проспекту Дзержинского, улице Яна Чечота, Наполеона Орды с выполнением на изменяемом участке ОП «Некрашевича» по улице Чюрлениса.
Маршрут автобуса № 103 на участке от улицы Есенина организуют по проспекту Дзержинского, улицам Чюрлениса, Каролинской и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением на изменяемом участке ОП «станция метро Малиновка», «Ежи Гедройца» по проспекту Дзержинского в направлении ДС Юго-Запад, ОП «Некрашевича» по ул. Чюрлениса в направлении ДС Малиновка-4.
В субботу также работа общественного транспорта менялась — причиной стало открытие Национального футбольного стадиона.