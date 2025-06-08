Роспотребнадзор раскрыл данные по основным причинам смертей в Башкирии

В Башкирии по итогам 2024 года скончались 51 214 человек. Число умерших по сравнению с 2023-м увеличилось на 7,4% (или на 3513 человек). Количество умерших в регионе превысило число родившихся на 35,6%. Об этом говорится в докладе местного Роспотребнадзора.