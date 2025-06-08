Роспотребнадзор раскрыл данные по основным причинам смертей в Башкирии

В Башкирии по итогам 2024 года скончались 51 214 человек. Число умерших по сравнению с 2023-м увеличилось на 7,4% (или на 3513 человек). Количество умерших в регионе превысило число родившихся на 35,6%. Об этом говорится в докладе местного Роспотребнадзора.
Согласно данным надзорного ведомства, главными причинами смертей в Башкирии стали болезни системы кровообращения (417,8 случай на 100 тыс. населения, −12,2% ниже, чем в прошлом году), новообразования (149,7, −7,15%), внешние причины (138,5, +21,2%), болезни нервной (80,7, +21,2%), и эндокринной (74,8, −0,1%) систем, а также органов дыхания (73,3, −12,9%) и пищеварений (67, −14,5%).
Отметим также, что на неустановленные причины смерти приходится 162,6 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель за год вырос в 4,7 раза.
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