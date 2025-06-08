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Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Признаки удаления информации с мобильного телефона становились причиной для отказа гражданам Украины во въезде в Россию, следует из десятка судебных документов, которые изучило РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Так, один гражданин Украины, как сказано в материалах, стер с телефона пять тысяч фотографий и видео, почистил некоторые контакты.

«Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ», — говорится в одном из судебных постановлений суда, который признал отказ во въезде законным.

В другом случае гражданка Украины «подчистила информацию в чатах», полностью удалила всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров. Агентство изучило около 10 судебных постановлений, в которых удаление данных значится одной из причин для отказа в пропуске в РФ.

Во всех случаях граждане Украины пытались оспорить отказ во въезде в РФ в суде, заявляя, что в России у них проживают родственники-россияне, и они не собираются нарушать законодательство РФ, хотят получить российское гражданство. Апелляции остались без удовлетворения.