Стало известно, из-за чего некоторым украинцам отказали во въезде в Россию

В другом случае гражданка Украины «подчистила информацию в чатах», полностью удалила всю галерею в телефоне, а в аккаунте YouTube скрыла историю просмотров. Агентство изучило около 10 судебных постановлений, в которых удаление данных значится одной из причин для отказа в пропуске в РФ.