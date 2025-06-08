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В Красноярске проходит марш-парад духовых оркестров на Центральной набережной

На Центральной набережной Красноярска проходит яркий марш-парад духовых оркестров.

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На Центральной набережной Красноярска проходит яркий марш-парад духовых оркестров.

Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Особое внимание зрителей привлекли гости из Тувы, которые «поражают невероятными костюмами».

Мероприятие стало одним из самых зрелищных событий дня и собрало большое количество горожан и туристов. Вокруг царит праздничная атмосфера и яркие эмоции.

Праздничные мероприятия посещают люди разного возраста.

Как ранее писал «МК в Красноярске», жителей с Днем города поздравил исполнитель Виталий Гогунский.