Арктика пахнет романтикой: что интересного может предложить путешественнику Северный полюс

— Для начала нужно понимать, что это большое морское приключение. Да, можно приехать в Териберку и не выходить в море. Но это все равно что приехать в Крым и не купаться. Поэтому нужно быть готовым ко всем вытекающим из любых морских путешествий осложнениям. Те люди, что страдают морской болезнью, должны понимать, что если они просто на катере в Териберке выйдут в море посмотреть китов или поймать треску, то обязательно столкнутся с приступом. Ну и экипировка, конечно, должна быть соответствующая. Но если вы едете по путевке на круизном лайнере, то там вас всем обеспечат. А людям с хроническими заболеваниями я бы посоветовал подумать, прежде чем отправляться в Арктику, поскольку места там достаточно труднодоступные и удаленные. И экстренную медицинскую помощь никто не окажет. Да, на судах есть судовые доктора, которые могут помочь в случае чего, но понятно, что речь не идет о высокотехнологичной серьезной помощи.