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В Тольятти капитально отремонтируют ледовый дворец за 41,5 млн рублей

На сайте Госзакупок появилась информация о поиске подрядной организации, которая займется капитальным ремонтом тольяттинского ледового дворца «Лада Арена». Начальная цена контракта — 41,5 миллионов рублей.

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Источник: Комсомольская правда

Проект предусматривает капитальный ремонт строений ГАУ СО «Арена» в Тольятти, в том числе и здания ледового дворца. Подрядчик должен будет отремонтировать основную и тренировочную арену, подземную парковку и повысительную насосную станцию. Кроме того, согласно техзаданию, планируется капитально отремонтировать конструктивные элементы зданий.

Подрядчика выберут уже в конце июня, причем принимать участие в конкурсе могут только представители малого и среднего бизнеса. Работы должны завершиться до 30 сентября 2025 года.