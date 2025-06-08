В Тольятти капитально отремонтируют ледовый дворец за 41,5 млн рублей

Проект предусматривает капитальный ремонт строений ГАУ СО «Арена» в Тольятти, в том числе и здания ледового дворца. Подрядчик должен будет отремонтировать основную и тренировочную арену, подземную парковку и повысительную насосную станцию. Кроме того, согласно техзаданию, планируется капитально отремонтировать конструктивные элементы зданий.