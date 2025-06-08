Умер президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков

«Руководство и коллектив министерства энергетики Республики Казахстан с глубокой скорбью восприняли весть о безвременной кончине Куандыкова Балтабека Мухановича — выдающегося геолога, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного работника промышленности Республики Казахстан, лауреата Государственной премии Республики Казахстан имени Аль-Фараби, президента Казахстанского общества нефтяников-геологов», — сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Он отметил, что вся профессиональная жизнь Куандыкова была посвящена развитию минерально-сырьевой базы страны, укреплению энергетической независимости Казахстана, внедрению научных подходов в разведку и освоение углеводородных ресурсов.
Свою трудовую деятельность Куандыков начал в 1971 году в Биикжальской нефтеразведочной экспедиции. За годы работы он внес значительный вклад в открытие и освоение крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана — Карачаганак, Жанажол, Имашевское, Кенбай, Алибекмола, Арман и других. Он возглавлял ведущие отраслевые компании — «Казахстанкаспийшельф», ННК «Казахойл», «Нельсон Ресорсиз Лимитед», «Меридиан Петролеум», а также работал консультантом в международной корпорации Chevron Overseas Petroleum.
Куандыков Б. М. был признанным ученым — автором 10 монографий и более 80 научных публикаций, в том числе фундаментальных трудов по геологии и нефтегазоносности Казахстана, таких как «Атлас палеонтологических остатков» и «Глоссарий терминов нефтегазовой геологии».
«За выдающиеся заслуги он был награжден орденами “Құрмет”, “Парасат” и “Барыс” III степени, а также удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби. Балтабек Муханович был не только блестящим профессионалом, но и настоящим патриотом своей страны, примером преданности профессии, научной честности и высокого гражданского долга. Его уход — невосполнимая утрата для всей геологической и нефтегазовой отрасли Казахстана. Светлая память о Балтабеке Мухановиче Куандыкове навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников, друзей и всех, кто имел честь работать с ним. Выражаем искренние соболезнования семье и близким в связи с тяжелой утратой», — добавил Аккенженов.