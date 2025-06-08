Умер президент Казахстанского общества нефтяников-геологов Балтабек Куандыков

«За выдающиеся заслуги он был награжден орденами “Құрмет”, “Парасат” и “Барыс” III степени, а также удостоен Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби. Балтабек Муханович был не только блестящим профессионалом, но и настоящим патриотом своей страны, примером преданности профессии, научной честности и высокого гражданского долга. Его уход — невосполнимая утрата для всей геологической и нефтегазовой отрасли Казахстана. Светлая память о Балтабеке Мухановиче Куандыкове навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников, друзей и всех, кто имел честь работать с ним. Выражаем искренние соболезнования семье и близким в связи с тяжелой утратой», — добавил Аккенженов.