Битловка, штруксы, линары: какие слова передают калининградский менталитет

Куда бы вы ни поставили ударение: оргАн или Орган (хотя мы уверены, что на А), у слов общий предок — греческое organon (орудие, инструмент). И родственники у них тоже общие: организация, организм и органический — все эти слова образованы от того же корня. Первые органы лишь отдалённо напоминали то, что мы видим в Кафедральном соборе. Они были гораздо проще, мобильнее и сохранились в русской поговорке «чайку покушать да органчика послушать» (так говорили о приятно проведённом времени).