Профориентация детей и молодежи: Узбекистан представил в РФ лучшие практики

В Таврическом дворце состоялось очередное заседание Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее стран СНГ. Мероприятие объединило ведущих экспертов, представителей органов власти, научного и образовательного сообществ стран Содружества.
В фокусе внимания находился проект концепции Рекомендаций по профессиональной ориентации детей и молодежи для стран СНГ.
Документ направлен на формирование общего понимания ключевых терминов, таких как «готовность к профессиональному самоопределению», «образовательная профориентация» или «профессиональная проба». Единые определения позволят всем участникам процесса — от педагогов до законодателей — говорить на одном языке и работать в одной системе координат, пояснили в пресс-службе.
Особое внимание уделили поддержке школьников и студентов. Документ поможет странам внедрять современные системы ранней профориентации, включая онлайн-платформы, такие как российская система «Билет в будущее» или казахстанский сервис EduNavigator, игровые и практические методы — циклы профессиональных проб, карьерные игры, а также проекты с участием реальных работодателей и наставников.
Еще одна важная задача — развитие сотрудничества между странами СНГ. Благодаря унификации подходов государства смогут обмениваться успешными практиками, такими как, белорусский цифровой сервис «Шаг в профессию», азербайджанские классы с профессиональным уклоном, российские Техноотряды и кыргызская программа с Beeline.
Отмечалось, что уровень развития этой сферы в странах СНГ различен: одни уже внедрили цифровые платформы, другие только начинают. Объединение усилий позволит избежать дублирования, обмениваться опытом и быстрее достигать результатов.
На заседании представили лучшие практики организации профессиональной ориентации детей и молодежи в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Узбекистане.
Также члены совета рассмотрели предложения в проект Перспективного плана модельного законотворчества в СНГ на 2026−2028 годы, включая рекомендации по формированию системы микроквалификаций, модельный закона о противодействии травле (буллингу) в отношении детей в образовательном процессе, рекомендации о нормативном регулировании репетиторской деятельности в образовательной сфере.
Очередное заседание Экспертного совета пройдет осенью 2025 года.
Для справки: сегодня профориентация становится не просто помощью в выборе профессии, а средством формирования личности, способной адаптироваться к изменениям, осваивать новые компетенции и строить свою карьеру осознанно. Это напрямую влияет на экономику: чем более осмыслен и обоснован выбор молодого специалиста, тем больше его востребованность на рынке труда, а значит, ниже уровень безработицы и выше производительность.