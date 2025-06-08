Профориентация детей и молодежи: Узбекистан представил в РФ лучшие практики

Для справки: сегодня профориентация становится не просто помощью в выборе профессии, а средством формирования личности, способной адаптироваться к изменениям, осваивать новые компетенции и строить свою карьеру осознанно. Это напрямую влияет на экономику: чем более осмыслен и обоснован выбор молодого специалиста, тем больше его востребованность на рынке труда, а значит, ниже уровень безработицы и выше производительность.