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Сырное мороженое впервые начнет выпускаться в Слуцке

Слуцкий сыродельный комбинат готовит выпуск сырного мороженого.

Источник: Комсомольская правда

Слуцкий сыродельный комбинат готовится выпускать сырное мороженого — нестандартный продукт, сочетающий в себе сливочную текстуру со вкусом сыра, сообщает sb.by. Комбинат уже представит новый продукт на выставке «Белагро» и получил много хороших отзывов.

Пока это только выставочный продукт, в продаже его пока нет.

«Но интерес уже огромный, особенно к сырному мороженому. Люди удивлены, восхищены, все спрашивают, когда появится на полках. Мы первые в Беларуси, кто будет выпускать такой продукт», — отметила маркетолог Слуцкого сыродельного комбината Элеонора Кулак.

Кстати, на кассах в белорусских супермаркетах меняется механизм «пробивания» товара, с 1 июля надо будет считывать не только штрих-код, но и код маркировки.

Кроме того, МАРТ добился, чтобы А1 и МТС вернули тарифные планы: «Белорусы пожаловались на принудительный перевод на более дорогие тарифные планы».