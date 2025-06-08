Сырное мороженое впервые начнет выпускаться в Слуцке

«Но интерес уже огромный, особенно к сырному мороженому. Люди удивлены, восхищены, все спрашивают, когда появится на полках. Мы первые в Беларуси, кто будет выпускать такой продукт», — отметила маркетолог Слуцкого сыродельного комбината Элеонора Кулак.