В Калининграде ищут подрядчика для установки шести трамвайных павильонов в районе 9 Апреля

Сейчас по этому маршруту ходит трамвай № 5. На улице 9 Апреля электротранспорт следует по выделенным полосам. Всего в Калининграде работают два трамвайных маршрута: № 3 и № 5. Власти отмечали, что необходимо сначала ускорить транспорт на существующих направлениях, а затем думать о восстановлении других.