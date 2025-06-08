В Калининграде ищут подрядчика для установки шести трамвайных павильонов в районе 9 Апреля

«Для трамвайной выделенки на 9 Апреля (остановки “9 апреля”, “Областная больница”, “Историко-художественный музей”) заказываем шесть остановочных павильонов и оборудуем для них приподнятые на 23 сантиметра платформы», — говорится в сообщении.
Длина остановок должна составлять 8,5 метра, высота — 2,6 метра, а глубина — 1,6 метра. Стенки и крышу павильона изготовят из тонированного застеклённого стекла с с антивандальным покрытием. На остановках установят сиденья из древесно-полимерного материала и урны.
Подрядчика определят 19 июня. Работы необходимо выполнить в течение 120 дней с даты заключения контракта.
Сейчас по этому маршруту ходит трамвай № 5. На улице 9 Апреля электротранспорт следует по выделенным полосам. Всего в Калининграде работают два трамвайных маршрута: № 3 и № 5. Власти отмечали, что необходимо сначала ускорить транспорт на существующих направлениях, а затем думать о восстановлении других.