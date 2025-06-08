Примаром молдавского села может стать человек, сбивший насмерть ребенка и скрывшийся с места ДТП: Все теперь будет решать суд

Никанор Чокинэ, обвиняемый в том, что сбил насмерть подростка, может всё-таки стать второй раз примаром села.
ЦИК пересчитала бюллетени на выборах примара Болдурешт Ниспоренского района. За Никанора Чокинэ 614 голосов, за его котркандидата Сержиу Буликану — 604.
При этом, выявлено 21 нарушение при составлении списков избирателей.
Напомним, Напомним, Чокинэ обвиняется в том, что насмерть сбил 14-летнего мальчика и скрылся. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Теперь только суд решит быть ли Чокинэ примаром.
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