Ростовчанам предлагают выбрать проект фонтана на площади Ленина

Ростовчан приглашают стать соавторами нового городского пространства — на платформе «Активный ростовчанин» стартовало голосование за концепцию благоустройства территории у гостиницы «АМАКС» на площади Ленина.
Горожанам предлагают на выбор пять уникальных дизайн-проектов. В них есть разные концепции фонтана, варианты озеленения и цветников, альтернативные схемы пешеходных зон, а также разнообразные решения для детских и спортивных площадок.
Каждый житель может повлиять на облик города. Достаточно зарегистрироваться на платформе и отдать голос за понравившийся проект.
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