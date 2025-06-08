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Ростовчанам предлагают выбрать проект фонтана на площади Ленина

Ростов решает: каким будет новый общественный пространство на площади Ленина.

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Источник: Комсомольская правда

Ростовчан приглашают стать соавторами нового городского пространства — на платформе «Активный ростовчанин» стартовало голосование за концепцию благоустройства территории у гостиницы «АМАКС» на площади Ленина.

Горожанам предлагают на выбор пять уникальных дизайн-проектов. В них есть разные концепции фонтана, варианты озеленения и цветников, альтернативные схемы пешеходных зон, а также разнообразные решения для детских и спортивных площадок.

Каждый житель может повлиять на облик города. Достаточно зарегистрироваться на платформе и отдать голос за понравившийся проект.

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