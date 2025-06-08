В Башкирии водитель опрокинул Mitsubishi Lancer в озеро и погиб

В Башкирии произошло еще одно смертельное ДТП, на этот раз — в Кармаскалинском районе. Об этом сообщила Госавтоинспекция.
Трагедия случилась около шести часов утра 8 июня в деревне Сулу-Куак. 40-летний мужчина не справился с управлением и съехал на своем Mitsubishi Lancer в озеро, где машина опрокинулась на крышу.
Водитель скончался до приезда скорой помощи.
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