Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии водитель опрокинул Mitsubishi Lancer в озеро и погиб

Смертельное ДТП случилось в Кармаскалинском районе.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошло еще одно смертельное ДТП, на этот раз — в Кармаскалинском районе. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

Трагедия случилась около шести часов утра 8 июня в деревне Сулу-Куак. 40-летний мужчина не справился с управлением и съехал на своем Mitsubishi Lancer в озеро, где машина опрокинулась на крышу.

Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.